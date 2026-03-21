«Los trapos sucios se lavan en casa…»: Gala Caldirola respondió a los dichos de Disley Ramos contra Luis Jiménez

Una de las parejas más mediáticas de la actualidad es la de Gala Caldirola y Luis Jiménez. Esta se dio a conocer públicamente hace solo unos días, y pilló por sorpresa a sus seguidores.

La española estuvo presente en Hay Que Decirlo, para comentar más detalles sobre su nuevo romance, y también, aprovechó para repasar los dichos de la ex del «mago», Disley Ramos.

La relación con el «Mago»

En conversación con el panel, Gala Caldirola comentó cómo va su relación: «Bueno, es que está partiendo, va bien. Si no fuera bien después de dos días, yo tendría que preocuparme ya, ¿no?».

«Sí, obviamente nos conocemos hace mucho tiempo, pero no nos habíamos dado nunca la oportunidad de conocernos de esta forma. Ha sido, es algo reciente, está siendo algo sano, transparente y no hay mucho más que añadir«, agregó.

Respecto al amor entre ambos, Gala prefirió llevarlo despacio: «La palabra enamoramiento es muy bonita, pero claramente nos tenemos que conocer mucho. Pero la verdad es que sí, siento que encajamos muy bien en la visión que tenemos de la vida«.

Gala Caldirola respondió a los dichos de Disley Ramos

Gala Caldirola también aprovechó para repasar los dichos de Disley Ramos. Recordemos que la chica reality le dedicó a Luis Jiménez la canción «Rata de dos Patas«.

«Es que, ¿sabes qué pasa? Que para mí los trapos sucios se lavan en casa. Yo entiendo que no me quiero meter ahí porque, al final, son relaciones… Es una relación ajena a mí. Yo no tengo nada que ver. Ojalá que si hay algo que le hace daño o le hace sentir mal, lo pueda sanar pronto», explicó Gala Caldirola.

«No es conmigo con quien tiene que hablar del tema«, agregó.

Más allá de la polémica, se enfocó en su visión de Luis Jiménez: «Al final, la visión que yo tengo de él me la voy a hacer propia. Yo creo que yo no soy nadie para juzgar a una persona por su pasado ni por opiniones externas».

«Para mí, él es un hombre muy atento, cariñoso, y siento una muy grande admiración por él como papá. Y yo creo que, para mí, la relación que tú tienes con tus hijos habla mucho de la calidad de ser humano… él es un gran padre… y, para mí, eso es suficiente para saber que es una muy linda persona«, cerró.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google