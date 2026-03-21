«Me arriesgo y el riesgo implica que a lo mejor…»: Stefan Kramer se sinceró tras críticas por sus shows en Viña 2026 y la Teletón
Stefan Kramer repasó en Podemos Hablar, sus presentaciones más recientes, las cuales, generaron opiniones divididas en las redes.
Stefan Kramer fue uno de los invitados al más reciente capítulo de Podemos Hablar. En el programa de conversación de Chilevisión, aprovechó para deleitar con su talento y lo mejor de sus imitaciones.
Pero también, mostró su lado más personal, y se sinceró sobre sus más grandes polémicas. En específico, su show en el Festival de Viña del Mar 2026, que no convenció al público, y también, su fallida imitación de Cristián Castro en la última Teletón.
Stefan Kramer se sinceró tras críticas por sus shows en Viña 2026 y la Teletón
Primero Diana Bolocco le preguntó sobre sus sensaciones sobre el show en Viña 2026.
Stefan Kramer respondió al respecto: «Yo lo pasé muy bien y fue una noche muy bonita. Obviamente después tú te bajas del escenario y te enfrentas a esta nueva etapa que estamos enfrentando todos, que es ‘¿qué dijeron las redes?, ¿qué pasó con la tele?, ¿qué sucede?’».
«Uno siempre quiere agradarle a mucha más gente pero, creo que ya es normal sentir que después en el análisis ya todo cabe y hay que tomarlo con tranquilidad«, agregó el imitador.
Además, confirmó que en su show le faltó imitar a algunos personajes que tenía planeados, como Lionel Messi, Rodrigo Sepúlveda y Julio César Rodríguez.
Por último, le preguntaron si existió gente que lo felicitó y luego lo criticó por el show, a lo que Stefan Kramer respondió: «ocurre un poco que tú sales y, obviamente, ¿quién te va a tirar para abajo? Al otro día prendes la tele y: ‘No me gustó‘», dijo, imitando a José Antonio Neme.
Su mea culpa en la Teletón
También, Stefan Kramer aprovechó el momento para hablar sobre su imitación en la Teletón, donde aseguró: «Yo observé al Cristian Castro actual, y está el Cristian Castro de siempre, el de las canciones».
«Hay ciertas cosas que no todos conocen y tú juzgas que ‘por qué me río, en dónde hay que reírse’ , entonces la autocrítica es decir que, efectivamente, pudo haber sido un personaje más transversal«, reflexionó el humorista.
También, reveló que el propio Cristián Castro iba a aparecer en la rutina, lo que finalmente no se dio.
Stefan Kramer eso sí, no lo tomó como una derrota: «uno siempre aprende. Creo que es bueno de repente cuando no pasan bien las cosas, porque si no, uno empieza a quedar en una zona de confort, que está todo bien, que no voy a probar nada. Igual me arriesgo y el riesgo implica que a lo mejor…«, explicó.
«Quizás la lección es: imita al de siempre. Viste que están los artistas como cuando nacen y todos los conocemos así, y si cambia, no, no lo cambies, el se viste así«, cerró.
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