«Me arriesgo y el riesgo implica que a lo mejor…»: Stefan Kramer se sinceró tras críticas por sus shows en Viña 2026 y la Teletón

Stefan Kramer fue uno de los invitados al más reciente capítulo de Podemos Hablar. En el programa de conversación de Chilevisión, aprovechó para deleitar con su talento y lo mejor de sus imitaciones.

Pero también, mostró su lado más personal, y se sinceró sobre sus más grandes polémicas. En específico, su show en el Festival de Viña del Mar 2026, que no convenció al público, y también, su fallida imitación de Cristián Castro en la última Teletón.

Stefan Kramer se sinceró tras críticas por sus shows en Viña 2026 y la Teletón

Primero Diana Bolocco le preguntó sobre sus sensaciones sobre el show en Viña 2026.

Stefan Kramer respondió al respecto: «Yo lo pasé muy bien y fue una noche muy bonita. Obviamente después tú te bajas del escenario y te enfrentas a esta nueva etapa que estamos enfrentando todos, que es ‘¿qué dijeron las redes?, ¿qué pasó con la tele?, ¿qué sucede?’».

«Uno siempre quiere agradarle a mucha más gente pero, creo que ya es normal sentir que después en el análisis ya todo cabe y hay que tomarlo con tranquilidad«, agregó el imitador.

Además, confirmó que en su show le faltó imitar a algunos personajes que tenía planeados, como Lionel Messi, Rodrigo Sepúlveda y Julio César Rodríguez.

Por último, le preguntaron si existió gente que lo felicitó y luego lo criticó por el show, a lo que Stefan Kramer respondió: «ocurre un poco que tú sales y, obviamente, ¿quién te va a tirar para abajo? Al otro día prendes la tele y: ‘No me gustó‘», dijo, imitando a José Antonio Neme.

Su mea culpa en la Teletón

También, Stefan Kramer aprovechó el momento para hablar sobre su imitación en la Teletón, donde aseguró: «Yo observé al Cristian Castro actual, y está el Cristian Castro de siempre, el de las canciones».

«Hay ciertas cosas que no todos conocen y tú juzgas que ‘por qué me río, en dónde hay que reírse’ , entonces la autocrítica es decir que, efectivamente, pudo haber sido un personaje más transversal«, reflexionó el humorista.

También, reveló que el propio Cristián Castro iba a aparecer en la rutina, lo que finalmente no se dio.

Stefan Kramer eso sí, no lo tomó como una derrota: «uno siempre aprende. Creo que es bueno de repente cuando no pasan bien las cosas, porque si no, uno empieza a quedar en una zona de confort, que está todo bien, que no voy a probar nada. Igual me arriesgo y el riesgo implica que a lo mejor…«, explicó.

«Quizás la lección es: imita al de siempre. Viste que están los artistas como cuando nacen y todos los conocemos así, y si cambia, no, no lo cambies, el se viste así«, cerró.

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