«Te fuiste con mucha vida aún por delante»: La sensible pérdida familiar que enluta a Marcela Vacarezza

Marcela Vacarezza impactó tras compartir una triste noticia a sus seguidores. Se trata del fallecimiento de su hermano mayor, Ricardo Vacarezza Etcheverry.

Con unas emotivas palabras, la comunicadora despidió a su hermano, quien según señaló, falleció de manera inesperada.

La sensible pérdida familiar que enluta a Marcela Vacarezza

Mediante una publicación en su perfil de Instagram, Marcela Vacarezza informó el fallecimiento de su hermano mayor, Ricardo Vacarezza. Él se desempeñaba como médico, titulado de la Universidad Católica de Chile y especializado en hematología y medicina interna.

Junto a una foto de su hermano, escribió: «Aunque la distancia nos separaba y no nos veíamos tanto como hubiéramos querido, siempre estuviste presente de una forma profunda y silenciosa. Hoy me quedo con todas las ocasiones compartidas, con tu humor tan especial, tu manera de ver y enfrentar la vida tan peculiarmente, tus llamadas para saber siempre de mí, de Rafael y mis niños».

«Aunque tu partida fue rápida e inesperada, tu huella permanecerá por siempre«, agregó la comunicadora.

En esa misma línea, Marcela Vacarezza cerró: «Te fuiste con mucha vida aún por delante, y eso duele. Pero también elijo recordarlo desde desde lo que sí tuvimos, desde ese lazo que nada ni nadie puede borrar. Incluso siento que me esperaste para que llegara y alcanzara a despedirme de ti«.

También, el colegio médico utilizó sus redes sociales para referirse a su deceso: «Enviamos nuestras sentidas condolencias a su familia, colegas y amigos, en este difícil momento», señalaron.

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