¡Ya hay fecha! Carlita Inostroza y Matt Hunter revelaron detalles inéditos sobre su boda

Se acerca la fecha en la que presenciaremos el casamiento del cantante Matt Hunter con la influencer chilena, Carlita Inostroza. A través de sus redes sociales, anunciaron el día y mes que dejará a la pareja como oficialmente marido y mujer.

La pedida de matrimonio ocurrió el primer día de marzo, espacio que dejó las postales donde se ve a la influencer posando con el anillo, y el momento de pedida de mano que realizó Hunter.

Ellos se conocieron en un podcast donde el cantante estaba invitado, y de ahí en adelante no se separaron más. Ahora, culminarán su amor en una boda especial.

Esta es la fecha oficial

Los novios compartieron los detalles de la boda, que promete ser increíble y dejar en shock a las redes sociales

En medio de un video en sus cuentas de Instagram, ambos confirmaron que ya tienen la ruta clara para el gran día. La fecha elegida por la pareja será para enero del 2027.

El cantante estadounidense detalló el proceso de creación del anillo «custom» en Nueva York. En tanto Carlita, compartió sus reflexiones sobre el amor propio y los requisitos que le pidió al «universo» antes de iniciar su historia de amor.

Así fue la romántica propuesta

A su vez, Hunter contó sobre cómo organizó la propuesta de matrimonio. El proceso no fue a la rápida, sino que incluyó meses de planificación.

Según contó Carlita, ella había dado pistas claras sobre la joya que soñaba. “Yo siempre le mostraba fotos de los anillos que a mí me gustaría”, decía. Tomando esto como referencia, Matt aprovechó un viaje familiar a Nueva Jersey, Estados Unidos, para diseñar el anillo perfecto.

“Cuando fuimos a Nueva York empecé a hablar con el joyero para hacer algo como custom (personalizado). Estaba súper nervioso porque en Nueva York yo siempre me escapaba para ver al joyero, para conseguir la medida y el diamante como yo quería”, mencionó.

La elección de la fecha de la propuesta también fue estratégica, ya que se buscó que ambas familias pudieran ser testigos del momento.

“Llegando a Chile, coordiné con mi familia, porque ellos ya venían de viaje en febrero. Pensé y planifiqué un momento perfecto”, dijo Hunter.

“Mi cuñado me trajo el anillo, ya había organizado el viaje y quería que nuestras familias estuvieran juntas para ese momento tan especial. Cuando llegó el momento estaba muy nervioso, pero todo salió súper bien. Y menos mal, me dijo que sí”, relató el cantante.

