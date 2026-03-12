Conmoción en la escena musical: muere querido cantante a sus 30 años tras trágico accidente en moto

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en el mundo de la música. Resulta que este martes, un reconocido cantante murió en un trágico incidente.

Hablamos del colombiano Zalek, quien tenía 30 años y de acuerdo a lo informado por su equipo en redes sociales sufrió un accidente de tránsito en Medellín.

El cantante se encontraba transportándose en motocicleta. Instante en el que al intentar rebasar a otro vehículo perdió el control y sufrió un golpe que le generó lesiones mortales.

Vale señalar que el trágico accidente está siendo investigado por las autoridades.

Conmoción por muerte de Zalek

La carrera de Zalek iba en gran ascenso. Dentro de sus canciones más populares se encontraban «Ay amor» con 10 millones de reproducciones en YouTube y «Party Coquette» con más de 2 millones de visitas.

El joven había colaborado con otros artistas conocidos, como Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny. Además, tenía una gran presencia en redes sociales.

La muerte de Zalek generó gran conmoción en sus seguidores y en la escena musical colombiana. Desde el sello discográfico Sounder Records compartieron un sentido mensaje en redes. «Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos… Una voz como la tuya nunca muere», expresaron.

En tanto, su encargado de comunicación, Gus Rincón indicó: «Para mí se me fue un hijo, esos que sueñas con sus sueños y quieres ver crecer. Hoy despido a Eduardo ‘el Chino’, lleno de sueños y siempre con una sonrisa».

Es importante mencionar que Zalek inició su carrera de manera independiente. El artista compartió canciones y presentaciones en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. De este modo, alcanzó rápidamente popularidad en la escena colombiana.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google