«Iré en pelota a protestar»: Reconocida modelo chilena deja la patá en redes con potente descargo

El fin de semana recién pasado, O’Higgins se enfrentó ante Universidad Católica. Instancia, en la que el cuadro de Rancagua se quedó con el triunfo. Sin embargo, hubo una gran polémico que desató la furia de Daniella Chávez.

Resulta que durante el partido que se disputó en el estadio El Teniente, el lateral de la UC Cristian Cuevas le dio un codazo a Francisco González del equipo celes. Esto provocó múltiples reclamos. Sin embargo, el árbitro no cobró nada.

En este sentido, Daniella Chávez, reconocida hincha de O’Higgins recurrió a sus redes sociales para demostrar su descontento.

El potente descargo de Daniella Chávez

A través de sus redes sociales, Daniella Chávez expresó: «Iré en pelota afuera de la ANFP a protestar contra el arbitraje basura que nos tienen y para que (Pablo) Milad se vaya. Nadie protesta, no se hace nada contra estos personajes nefastos del fútbol».

«Hueón, nos deja fuera de Mundiales, últimos en clasificatoria, endeudados y el payaso sigue como si nada», añadió la reconocida influencer.

Además, Daniella Chávez apuntó a los errores arbitrales. «El fútbol en gran parte depende de la confianza de un equipo en ellos mismos, pero si un árbitro ladrón llega y caga el trabajo de la semana, ¿no hay consecuencias para él?», lanzó.

La modelo indicó que esta problemática no se limitaría a esta caso puntual y mencionó que otros clubes también se han visto afectados.

«Cagaron a O’Higgins que pasó más piola porque ganó, jodieron a la U, a Cobresal. ¡El arbitraje es una mierda mientras todos nosotros lo sigamos permitiendo!«, indicó Daniella Chávez.

«Los árbitros en Chile y la ANFP creo que designaron a su campeón. (Juan) Tagle quiere celebrar un campeonato en estadio nuevo y se lo quieren conceder cueste lo que cueste», finalizó la creadora de contenido.

