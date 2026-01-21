Carlita impacta con su drástico cambio físico tras someterse a cirugía estética en Miami: se lució con el antes y después en redes

Recientemente, la popular influencer nacional Carlita Inostroza sorprendió en redes sociales tras mostrar su antes y después luego de someterse a una cirugía estética en Miami, Estados Unidos.

La intervención fue hace un par de semanas. Instancia en la que la joven se realizó una lipotransferencia en glúteos y una lipoaspiración en los brazos.

La influencer y pareja de Matt Hunter se operó en la clínica Snatched Plastic Surgery, con el cirujano Gary Vela.

Carlita sorprende con su antes y después tras procedimiento estético

Luego de dos semanas de someterse a esta cirugía, Carlita mostró en sus redes los resultados que obtuvo gracias al procedimiento.

A través de sus historias de Instagram, la influencer mostró el antes y después. «2 semanas, seguimos en proceso», señaló.

Además, Carlita también compartió un post, en el cual deja en evidencia los resultados que le trajo someterse a este procedimiento estético.

Vale señalar que como era de esperarse, el post de Carlita generó múltiples reacciones. De este modo, varios de sus seguidores celebraron su progreso.

«Denme mil, quiero una»; «Preciosaaa»; «Mi vida, usted es linda en todas las fases»; «Divina. Antes y después, hermosa. Te aplaudo, Carlita, me alegra tanto ver tus logros»; «Qué regia, Dios mío», fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la influencer.

Por otro lado, la joven también le respondió sin filtro a quienes señalaban en redes sociales que Matt Hunter le habría pagado el procedimiento.

«Oye, mal hablados ctm, ni Matt (Hunter) ni su mamá me pagó nada. Me saco la chucha trabajando pa’ que anden inventando weas», lanzó Carlita a través de una historia.

