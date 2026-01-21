Evento solidario de Bayron Fire en Estación Central contará con «Vamo a Calmarno» y destacados artistas: conoce la fecha y el line up completo
Para ingresar al evento, hay que llevar un aporte voluntario, el cual servirá como entrada para el show sin fines de lucro.
Debido a los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, distintos influencers y cantantes urbanos han desarrollado diversas iniciativas. Uno de ellos, es Bayron Fire, quien anunció la realización del evento, «Todos por Chile», el que contará con la presencia de varios de sus colegas.
Esta iniciativa se desarrollará el viernes 23 de enero, en el Estadio Los Nogales, en la comuna de Estación Central y será animado por nuestros cabros de «Vamo a Calmarno», Jaime Proox y Rosinelli.
Vale señalar que la entrada es un aporte voluntario como botellas de agua, mercadería y más. Todo lo que se recolecte en el evento irá destinado a afectados por los incendios en Ñuble y Biobío.
Este evento solidario que se llevará a cabo en la comuna de Estación Central contará con la participación de destacadas figuras de la música urbana chilena. Entre ellos Bayron Fire, Juanka El Problematik y más.
A continuación te dejamos el line up completo del evento:
- Bayron Fire
- Lucky Brown
- Juanka El Problematik
- Chiko Alfa
- Germanini
- Jhon Alex
- DJ Rocka
- Punto 40
- Alex Sinatra
- Jofre Oficial
- Jaime Prox y Rosinell en la animación
Revisa los horarios:
Las palabras de Bayron Fire
Vale señalar que recientemente, Bayron Fire conversó con Jaime Proox y Roberto Rosinelli en «HiperActiva, Vamo a Calmarno».
«Gracias al municipio de Estación Central, que nos prestó el lugar, nos abrieron las puertas, y recordarle a la gente que todo lo que se junte de agua, alimentos no perecibles, todo eso va hacia el sur», indicó el cantante urbano.
«No se venden entradas, esto es sin fines de lucro. Aportas con algo de mercadería, lo que sea, y vas a poder disfrutar de un show de todos los artistas que están apoyando esta causa», agregó Bayron Fire.
