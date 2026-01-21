Campaña de RadioActiva, Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística ya recibe grandes donaciones: así puedes aportar

La campaña solidaria que une a RadioActiva, Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística para ir en ayuda de los afectados por los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío ya comienza a recibir sus primeros grandes aportes.

Hasta el momento se han recibido donaciones de agua potable, confort y más cosas.

Incluso, la popular influencer nacional, Ignacia Antonia aportó con ni más ni menos que diez cocinas.

Recordemos que todo lo recaudado irá destinado a las personas que se han visto afectadas por los incendios que afectan distintos sectores de la zona centro-sur de Chile.

Conoce cómo donar en la campaña solidaria de RadioActiva, Vamo a Calmarno y Metalingüística

Existen dos puntos de acopio, en los que se están recibiendo aportes con el objetivo de hacerlos llegar a los afectados.

De este modo, entre 10:00 y 19:00 horas se reciben donaciones en RG Automotriz, ubicado en Los Fresnos 601, Colina.

Mientras que el otro punto es la Mansión VAC que se encuentra en Dardignac 0154, Providencia. Lugar en el que la gente puede venir desde las 10:30 hasta las 20:00 horas a hacer sus aportes.

Es importante señalar que las cosas que se necesitan son las siguientes:

Herramientas

Agua embotelladas

Alimentos no perecibles

Alimentos para mascotas

Bebidas isotónicas

Barras energéticas

Carpas

Cocinillas / gas

Mascarillas

GuantesÚtiles de Aseo

Toldos

