Golpe inesperado: despiden a casi todo el panel de programa de televisión abierta poco antes de salir al aire

Recientemente, se dio a conocer que un popular programa de la televisión abierta sufrió una reestructuración total y que gran parte del equipo fue desvinculado.

Se trata de Noche de Suerte de TV+. Claudia Schmidt, Valentina Saini y Alejandro Rodríguez salieron del espacio.

Vale señalar que, de acuerdo a lo informado por el periodista Pablo Candia, el programa ya no estará bajo el control de la productora de Joaquín «Zim» Decker (quien también es conductor del programa) y pasará a ser gestionado directamente por TV+.

De este modo, este movimiento tendría distintas condiciones. «Y una de ellas era eliminar a todo el panel y Zim habría accedido sin problema a esta condición», indicó el panelista de Primer Plano.

Vale señalar que esta decisión se debería a que desde el canal no estaban conformes con los contenidos del programa.

En el capítulo que se emitió la noche de este martes de «Noche de Suerte», aparecieron en pantalla «Zim» y «Cuco» Cerda.

Y horas después Valentina Saini, se despidió del programa mediante redes sociales.

Cabe destacar que esta reestructuración también habría afectado al director del programa. Además, los desvinculados habrían sentido «deslealtad» por parte del conductor.

Las palabras de Valentina Saini tras ser desvinculada de «Noche de Suerte»

Vale Saini conversó con FMDOS y se refirió a su salida del programa y a la forma en que se enteró. «Nos avisaron antes de salir del programa», contó.

En este sentido, señaló que, a pesar de que se lo toma con calma, no le pareció la forma en que se les avisó.

«Me lo tomo súper bien la verdad, porque estaba muy cansada, pero también me quedo con una sensación rara de poca transparencia», indicó Vale Saini.

Además, la locutora de FMDOS agregó: «No estoy segura, pero fue muy raro que de la nada nos sacaran a los tres».

