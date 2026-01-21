«De clase mundial»: Jurassic World: The Experience llegó a RadioActiva a entregar detalles de la destacada exhibición de dinosaurios
Recientemente, recibimos una visita de Jurassic World: The Experience, quienes sorprendieron con un invitado y entregaron detalles sobre el evento de exhibición.
También te podría interesar: Jurassic World: The Experience llega con grandes descuentos a Santiago: conoce cómo comprar entradas para este panorama familiar
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.