Jurassic World: The Experience llega con grandes descuentos a Santiago: conoce cómo comprar entradas para este panorama familiar

¡Atención familias! Jurassic World: The Experience invita a recorrer y conocer diversos escenarios inspirados en la icónica saga cinematográfica, con dinosaurios de tamaño real, tecnología animatrónica de última generación y experiencias interactivas inolvidables.

De este modo, se replican el estándar y la experiencia que se vive en los principales parques temáticos de Estados Unidos.

En esta instancia, los visitantes podrán sorprenderse con especies emblemáticas como los Velociraptors como Blue y el imponente Tiranosaurio Rex, en una experiencia que fusiona entretención, emoción y realismo.

Vale señalar que esta experiencia se presenta exclusivamente en Cenco Florida.

Cómo comprar entradas para Jurassic World: The Experience

Las entradas para vivir esta experiencia se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.

Vale señalar que con el fin de que más familias puedan asistir, existen algunas promociones para conseguir los tickets.

Por ejemplo, Falabella tiene una gran oferta de un 20% de descuento en Venta General para funciones de martes a domingo en entradas generales. Vale señalar que hay un stock máximo de 5.000 entradas.

Para hacer efectiva la promoción, el cliente debe ingresar como código de descuento los primeros 6 dígitos de su tarjeta Banco Falabella.

Por otro lado, Caja Los Andes también tiene un descuento de un 20%, el que se hace válido tras ingresar el RUT al momento de comprar. Vale señalar que la promoción estará disponible hasta agotar el stock de 4.500 entradas. Además, cada cliente podrá comprar hasta cuatro entradas. El descuento no es acumulable con otras promociones.

De este modo, Jurassic World: The Experience se posiciona como un gran panorama para estas vacaciones y fin de semana. Ideal para disfrutar en familia y sumergirse en el mundo de los dinosaurios.

Así que aprovecha y compra tus entradas para vivir de cerca esta gran experiencia de aventura jurásica.

