El nuevo segmento de RadioActiva que visibiliza emprendimientos femeninos y aporta tips para la vida diaria de mujeres

Todos los lunes, a las 11:00 horas, en el programa «Bravas», diversas mujeres emprendedoras llegan a visitarnos con el fin de visibilizar su emprendimiento o pyme.

El espacio cuenta con historias reales, consejos prácticos y concursos para dar mayor visibilidad a las marcas de nuestras invitadas. Además, se busca ayudar a más mujeres emprendedoras a través de tips de belleza, salud, bienestar, empoderamiento y crecimiento personal, aplicables a la vida diaria y al trabajo independiente.

Hasta el momento, hemos tenido el agrado de recibir a grandes invitadas como lo son la asesora de vestuario Carola Valenzuela, Fernanda Toro, que nos habló de la depilación láser, y la peluquera PauHir, entre otras.

La última en sumarse a este espacio fue la nutrióloga, Nutri Jork, quien estuvo dando consejos para disfrutar del verano sin polera.

La visita de Nutri Jork a RadioActiva

La profesional está enfocada en mejorar hábitos y estilos de vida sin restricciones extremas. En este sentido, en su visita a la radio enfatizó que no es necesario prohibir alimentos, sino comer con equilibrio.

«Ningún alimento por sí solo, ni siquiera el azúcar por sí sola, te va a enfermar. Es el uso diario y el exceso el que te va a producir problemas a largo plazo», indicó.

En este sentido, mencionó que es importante no tenerle miedo a los carbohidratos. «No le tengan miedo a los carbohidratos, por favor, los carbohidratos son súper necesarios, son muy importantes. Ténganle miedo a los alimentos ultraprocesados, pero a los carbohidratos no».

Sin embargo, esto no es todo. Nutri Jork también sorprendió con un concurso. La profesional está sorteando dos asesorías nutricionales completas, las que pueden ser online o presenciales.

Para concursar, solamente tienes que ir a este post de Instagram, seguirla y etiquetar a la persona con la que te gustaría ganar.

