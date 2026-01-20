El rock dirá presente en Surfestival 2026: conoce las bandas nacionales e internacionales que llegarán a Pichilemu y La Serena

¡Se viene! Falta menos de un mes para la primera fecha del Surfestival que por primera vez llegará a Vive Peñuelas de La Serena el sábado 31 de enero. Mientras que la segunda fecha en su locación tradicional de Pichilemu, en el Condominio Pancora, se desarrollará el sábado 14 de febrero

En ambas versiones se juntarán grandes figuras de la música nacional e internacional. El evento se caracteriza por tener una parrilla variada. En este sentido, siempre hay espacio para el rock, con el objetivo de que todos los asistentes tengan una increíble experiencia y puedan disfrutar como nunca de la música frente al mar.

El rock dirá presente en el Surfestival 2026

Y durante este 2026, ambas fechas contarán con bandas de rock. Estas son The Alive, Consequence of Energy y Spiral Vortex, quienes llegarán con toda su energía al escenario.

Vale señalar que The Alive nació en 2018 en California. Sus influencias van desde Sabbath, Nirvana y Rush hasta Idles. De este modo, cuentan con una propuesta directa donde exploran el rock tradicional con poderosos y memorables ganchos y riffs.

Desde su fundación, la agrupación ha formado una gran conexión con Chile. Varias veces han estado en Lollapalooza Chile y sus últimos singles, «Emancipated» y «Burnt», fueron grabados en Los Lobos Records (Pichilemu).

Y en esta instancia, la banda Shane Hawkins, baterista que se ha vuelto un invitado habitual de la banda. Además, contará con la participación de Revel Ian -el adolescente hijo de Scott Ian, guitarrista de Anthrax y que tocará en Chile en enero con Mr. Bungle.

Por otro lado, Consequence of Energy se ha posicionado como una gran apuesta del rock nacional. Esta se compone por reconocidos e influyentes músicos de la escena; han tenido un extraordinario debut, llegando al top de importantes rocks en Estados Unidos.

El 30 de enero estrenarán su disco «We Are Ono», el que cuenta con 12 canciones (varias ya se estrenaron). Además, después de su paso por Surfestival llegarán a Lollapalooza Chile 2026.

Line up de cada versión

En la versión de La Serena se presentarán The Wailers, Magic!, Los Tetas, Katteyes, Akriila, Drefquila, Amigo de Artistas, Consequence of Energy, Dave Polo y D´ContraCacho.

Por otro lado, en Pichilemu va a estar Cultura Profética, Israel Vibration, Jere Klein, Bahiano, Pailita, Katteyes, Los Tetas, Akriila, Quique Neira, Harry Nach, Consequence Of Energy, Dave Polo, The Alive, Spiral Vortex, Seamoon, Aura Bae, El Shaaki, Santa Cochiguagua, Tao’A, Casa Calma, Zentinela, Runakam, Dalmar y Zinnara.

Es importante mencionar que las entradas están disponibles en Puntoticket.

