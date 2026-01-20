20 Ene, 2026. 15:59 hrs

RadioActiva, Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística lanzan campaña solidaria por incendios en Ñuble y el Biobío

Debido a la compleja situación que se vive en nuestro país, es que impulsamos esta campaña solidaria para ir en ayuda de damnificados.

Por Iván López
Agencia Uno

La zona centro-sur de nuestro país enfrenta una complicada situación debido a los incendios forestales que han afectado diversas zonas de las regiones de Nuble y Biobío. 

Todo esto ha traído grandes consecuencias como muertes, casas destruidas, lesionados y múltiples pérdidas materiales. En este contexto, en RadioActiva nos juntamos con Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística para lanzar una campaña solidaria y ayudar a los afectados.

De este modo, se estarán reuniendo aportes en dos puntos de acopio con el fin de hacerlos llegar a damnificados.

Conoce dónde están los puntos de acopio y qué se necesita

Junto a Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística, tenemos dos camiones para llenarlos y poder hacerlos llegar a gente que lo necesite.

Se van a estar recibiendo aportes en RG Automotriz, ubicado en Los Fresnos 601, Colina, entre 10:00 y 19:00 horas. 

Y también desde las 10:30 hasta las 20:00 horas en la Mansión VAC que se encuentra en Dardignac 0154, Providencia.

Las cosas que se necesitan son las siguientes:

  • Herramientas
  • Agua embotelladas
  • Alimentos no perecibles
  • Alimentos para mascotas
  • Bebidas isotónicas
  • Barras energéticas
  • Carpas
  • Cocinillas / gas
  • Mascarillas
  • Guantes
  • Útiles de Aseo
  • Toldos

