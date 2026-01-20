RadioActiva, Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística lanzan campaña solidaria por incendios en Ñuble y el Biobío
Debido a la compleja situación que se vive en nuestro país, es que impulsamos esta campaña solidaria para ir en ayuda de damnificados.
La zona centro-sur de nuestro país enfrenta una complicada situación debido a los incendios forestales que han afectado diversas zonas de las regiones de Nuble y Biobío.
Todo esto ha traído grandes consecuencias como muertes, casas destruidas, lesionados y múltiples pérdidas materiales. En este contexto, en RadioActiva nos juntamos con Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística para lanzar una campaña solidaria y ayudar a los afectados.
De este modo, se estarán reuniendo aportes en dos puntos de acopio con el fin de hacerlos llegar a damnificados.
Conoce dónde están los puntos de acopio y qué se necesita
Junto a Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística, tenemos dos camiones para llenarlos y poder hacerlos llegar a gente que lo necesite.
Se van a estar recibiendo aportes en RG Automotriz, ubicado en Los Fresnos 601, Colina, entre 10:00 y 19:00 horas.
Y también desde las 10:30 hasta las 20:00 horas en la Mansión VAC que se encuentra en Dardignac 0154, Providencia.
Las cosas que se necesitan son las siguientes:
- Herramientas
- Agua embotelladas
- Alimentos no perecibles
- Alimentos para mascotas
- Bebidas isotónicas
- Barras energéticas
- Carpas
- Cocinillas / gas
- Mascarillas
- Guantes
- Útiles de Aseo
- Toldos
