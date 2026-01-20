RadioActiva, Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística lanzan campaña solidaria por incendios en Ñuble y el Biobío

La zona centro-sur de nuestro país enfrenta una complicada situación debido a los incendios forestales que han afectado diversas zonas de las regiones de Nuble y Biobío.

Todo esto ha traído grandes consecuencias como muertes, casas destruidas, lesionados y múltiples pérdidas materiales. En este contexto, en RadioActiva nos juntamos con Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística para lanzar una campaña solidaria y ayudar a los afectados.

De este modo, se estarán reuniendo aportes en dos puntos de acopio con el fin de hacerlos llegar a damnificados.

Conoce dónde están los puntos de acopio y qué se necesita

Junto a Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística, tenemos dos camiones para llenarlos y poder hacerlos llegar a gente que lo necesite.

Se van a estar recibiendo aportes en RG Automotriz, ubicado en Los Fresnos 601, Colina, entre 10:00 y 19:00 horas.

Y también desde las 10:30 hasta las 20:00 horas en la Mansión VAC que se encuentra en Dardignac 0154, Providencia.

Las cosas que se necesitan son las siguientes:

Herramientas

Agua embotelladas

Alimentos no perecibles

Alimentos para mascotas

Bebidas isotónicas

Barras energéticas

Carpas

Cocinillas / gas

Mascarillas

Guantes

Útiles de Aseo

Toldos

