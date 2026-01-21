La dolorosa pérdida que golpea a Rodrigo Sepúlveda: «Gracias por tanto»

Recientemente, el popular periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda, dio a conocer una lamentable noticia a través de sus redes sociales.

El comunicador confirmó la muerte de su querida perrita Nala, quien era una importante integrante de su familia.

Rodrigo Sepúlveda revela la partida de Nala

El rostro de Mega reveló la triste noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram. De este modo, compartió diversas fotografías de su peludita y escribió un sentido mensaje: «Descansa en paz Nala. Infinitas gracias por tanto».

Vale señalar que la perrita fue adoptada en 2019 y dos años después el comunicador contó que «a ella nosotros la sacamos de la calle, maltratada y golpeada al mes de vida. Hoy tiene dos años de vida y es una maravilla, una bendición, una hija tremendamente agradecida».

Además, Rodrigo Sepúlveda habló en distintas oportunidades de ella de forma cariñosa. La describía como «un poco malvada». Sin embargo, también contaba que era amorosa, agradecida y muy leal.

La publicación del periodista generó múltiples reacciones. De este modo, diversos seguidores y colegas le dedicaron palabras de apoyo.

«Lo siento mucho! Un abrazo grande querido», le escribió Luis Sandoval.

«Lo lamento mucho, es terrible cuando parten»; «Un abrazo fuerte para ti mi querido Sepu»; «Abrazos Sepu, Nala ahora tiene alitas y te acompañará de otra forma, cariños»; «Lo siento mucho, un abrazo»; fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió Rodrigo Sepúlveda por parte de sus seguidores.

Es importante señalar que esta no es la primera mascota que pierde el periodista de Mega. En 2021 reveló la muerte de Lucas, perrito que estuvo con él por 11 años.

En dicha instancia, el rostro de Mega indicó: «Se nos va parte de nuestra vida».

«He estado súper triste, súper tirado, súper botado. Me he tenido que levantar porque han pasado cosas relevante», expresó en dicha oportunidad.

