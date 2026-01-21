¡Sorpresa en la televisión chilena! Aseguran que popular figura deja Canal 13 y que se sumará a la competencia

Recientemente, se dio a conocer que una prometedora y popular periodista dejará Canal 13 para llegar a Chilevisión.

Se trata ni más ni menos que de Pía Pérez, quien es conductora del react digital del reality Mundos Opuestos y forma parte del programa web No Hables con las rubias.

La noticia fue revelada por El Fitrador, medio que informó que fue la misma periodista, quien confirmó su salida durante su cumpleaños.

Pía Pérez dejará Canal 13 y se sumará a las filas de CHV

El portal ya nombrado dio a conocer que este viernes 23 de enero sería el último día de la periodista en la exseñal del angelito.

De acuerdo a El Filtrador, desde Chilevisión ven con buenos ojos la llegada de Pía Pérez al canal. Su debut sería el lunes 26 de enero. Sin embargo, todavía no se sabe el rol que cumplirá.

Vale señalar que además de su paso por el área digital de Canal 13, la periodista también participó en el área de prensa en incluso en un momento alcanzó mayor popularidad tras reemplazar a Carolina Infante en El Tiempo.

«El reemplazo en El Tiempo fue heavy lo que generó. Cuando me pidieron que lo hiciera, dije ‘ya, feliz, ningún problema’, no lo pensé dos veces. Nunca pensé en la repercusión que tendría, ¡jamás lo imaginé!», indicó en diálogo con La Cuarta.

A esto se le suma que durante el verano pasado fue parte de «El Fenómeno», programa que era conducido por José Miguel Viñuela y que en algunas ocasiones participó como panelista invitada en «Hay que decirlo».

