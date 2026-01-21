«Casi se me murió el fin de semana»: Rosario Bravo revela el gran susto que pasó tras complejo problema de salud de su esposo
Mientras hablaba de la compleja situación que se vive en la zona centro-sur de nuestro país por los incendios, Rosario Bravo impactó con una inesperada revelación.
Recientemente, Rosario Bravo impactó en «Bravas» tras revelar un tremendo susto que pasó hace algunos días, luego de que su marido, Carlos Caorsi, sufriera un infarto al pulmón.
Nuestra querida locutora estaba valorando la ayuda que ha prestado Naya Fácil tras los incendios forestales en Ñuble y Biobío. En este sentido, les contestó a quienes le preguntan por qué ella no está en el sur.
A lo que respondió: «Señora, yo ayudó callada, sin cámara, y mi marido casi se me murió el fin de semana».
«Yo no había cachado bien lo del incendio porque Carlos estaba hospitalizado en la UTI con un infarto al pulmón. Lo pillé ahogado ahí en la casa, me lo traje rápido a la clínica», indicó.
«Dije ‘concha, esta cuestión es grave’. Lo llevé a la clínica, hospitalizado con un infarto al pulmón, el pulmón lleno de coágulos. Así que caché medio tarde la cuestión, pero uno tiene que usar sus plataformas y ayudar como puede», agregó Rosario Bravo.
Posteriormente, la locutora de «Bravas», volvió a destacar el trabajo de distintos influencers que han estado ayudando tras la compleja situación que enfrenta la zona centro-sur del país.
«Aplausos para los influencers que partieron para allá y los ‘Vamo a Calmarno’ que también se activaron súper rápido», expresó.
Además, aprovechó de recordar la iniciativa de RadioActiva, Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística para ayudar a los afectados.
Recuerda que estamos recibiendo aportes entre 10:00 y 19:00 horas en RG Automotriz, ubicado en Los Fresnos 601, Colina. Y también desde 10:30 hasta 20:00 horas en la Mansión VAC que se encuentra en Dardignac 0154, Providencia.
