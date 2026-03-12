¿Revivió el amor?: Aseguran que Américo fue visto paseando con su ex pareja

El cantante Américo volvió a estar en el ojo de la farándula chilena, y esta vez, por un posible remember con su ex pareja. Cecilia Gutiérrez, periodista de espectáculos conocida por destapar varios secretos de los famosos, había soltado toda la verdad.

Gutiérrez reveló que el artista retomó su relación con su ex pareja, y que incluso se habían ido de viaje.

Según fuentes de la periodista, afirmaron que Américo partió este viaje romántico y en pareja, que incluso presenta a la mujer como “su señora”.

¿Quién es la nueva pareja?

Algunos pensaban que se trataba de la comediante argentina Yamila Reyna, pero esto está lejos de ser así.

En realidad la mujer que acompañó a Américo en el viaje romántico es María Teresa «Pepa» Órdenes, su ex esposa y madre de sus hijos. Se dice que volvieron a retomar su relación. Tras el brutal episodio que se vivió entre el artista y Yamila, él habría vuelto a la casa de su ex.

Estuvieron separados por casi dos años.

En ese contexto, a solo un par de días después del episodio que protagonizó Américo, él ya habría regresado con su ex esposa, yéndose a su casa, situación que molestó mucho a Yamila.

Fue así, como el cantante partió rumbo a un viaje romántico en Bolivia junto a Pepa, tal como lo demuestra en sus redes sociales.

La periodista confirmó que testigos veían al cantante acaramelado con su nueva pareja, y que pasean de la mano por el país.

Su quiebre con Yamila Reyna

Esta reconciliación se da a tan solo semanas del incidente que puso fin a la relación que tenía con Yamila Reyna, quien lo denunció por violencia intrafamiliar, luego de un altercado en el Festival Oro Verde en Empedrado, región del Maule.

Lo que se sabe, es que Américo habría tenido un errático comportamiento con la comediante, sumando malos tratos hacia ella y otras personas.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Américo vuelve con su ex esposa. En el 2021 estuvieron separados por seis meses luego de 23 años juntos. De igual forma retomaron su relación, pero ese vínculo volvió a quebrarse unos años después.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google