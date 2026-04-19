19 Abr, 2026. 18:17 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda reveló el regreso de las precipitaciones en Santiago

El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para los próximos días en la capital, y reveló el regreso de la lluvia.

Por Sebastian Contreras

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