19 Abr, 2026. 18:17 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda reveló el regreso de las precipitaciones en Santiago
El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para los próximos días en la capital, y reveló el regreso de la lluvia.
También puedes ver en RadioActiva: Junto a Tonka Tomicic: Revelan cuál será el primer proyecto de Julio César Rodríguez en Mega
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.