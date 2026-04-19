«Gente cu… mala»: Marcianeke denunció millonario robo mientras estaba en un show

El cantante urbano Marcianeke utilizó sus redes sociales para dar a conocer una triste noticia. Se trata del robo de su camioneta, hecho ocurrido mientras asistía a un concierto en el Estadio Nacional.

En específico, el artista urbano se encontraba en el concierto de Cris MJ, quien recientemente hizo historia al convertirse en el primero del género chileno en realizar un espectáculo en el recinto más importante del país.

Marcianeke denunció millonario robo en mientras estaba en un show

A través de sus historias de Instagram, Marcianeke compartió una imagen del automóvil, e informó del robo a sus seguidores. También, explicó la situación: «Estoy bien mi gente. Solo que se la llevaron estacionada a la vuelta del estadio mientras yo estaba adentro del show«.

Junto con eso, pidió apoyo a sus seguidores para difundir la situación, y también, para obtener cualquier información que permita dar con el paradero del vehículo.

En medio de su molestia, Marcianeke agregó: «Gente kl mala, mientras uno hace las cosas bien, tienen que pasar tópinas (sic), Dios quiera que vuelva a mis manos».

El artista también publicó las características de la camioneta, una Dodge Durango blanca, patente RFYW60, la cual además tiene el vidrio trasero derecho quebrado.

Pese al mal momento, Marcianeke se mostró tranquilo en sus redes sociales. De hecho, continuó compartiendo contenido habitual, como adelantos de su nueva música y registros entrenando.

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