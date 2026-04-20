Logro para el género urbano: Famoso cantante chileno estuvo presente en el Coachella 2026

Este fin de semana se vivió la reciente edición de Coachella 2026, el festival de música más importante a nivel mundial.

Con un lineup cargado de artistas exitosos como Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber en los headliners, el evento cautivó a toda una generación.

Y como siempre hay un chileno, Martin White marcó presencia en el Coachella subiéndose al escenario del festival.

Fue uno de los invitados del dúo mexicano Cachirula & Loojan, con una presentación que vibró al público de pura guaracha.

Martin White en el Coachella 2026

El cantante chileno del género urbano subió al escenario y compartió con el público, que luego marcó tendencia en las redes sociales tras su representación que trascendió de Chile para Coachella.

También generó diversas reacciones, donde los usuarios celebraron el logro del artista en un evento tan relevante en la música a nivel mundial.

La participación de Martin White en Coachella se suma a la lista de los chilenos que han pisado en el festival, como Mon Laferte, Javiera Mena, Miss Javi, Roberto Trujillo y Tomasa del Real.

Su estilo, ligado al género urbano que mezcla guaracha y reggaetón, lo ha marcado como uno de los artistas que ha sabido hacer de las suyas en los charts.

La reciente canción, ‘Pollypocket’ con Katteyes desplegó el número uno en el Spotify Top 50 de Chile y sus éxitos como ‘Guarachette’, ‘Fashionista’, ‘Chingón’, entre otras, tienen más de 20 reproducciones en Spotify.

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