«Soy súper sincero en estas cosas»: Youtuber extranjero visitó Chile y quedó alucinando por particular detalle

El youtuber argentino de «Las Rutas de Juan» estuvo se visita por primera vez en Santiago de Chile y se mostró sorprendido por cómo se ve la ciudad.

Vale señalar que el creador de contenido es conocido por los videos y recorridos que comparte por distintos lugares del mundo.

Y en su reciente paso por Santiago de Chile se mostró gratamente sorprendido. De este modo, destacó el Metro de Santiago que le permitió transportarse a distintos puntos. «Está súper bien conectada», lanzó.

En este sentido, Juan llegó hasta el Paseo Ahumada, donde probó el clásico mote con huesillo. «No estoy acostumbrado a las bebidas tan dulces, pero está súper rico», señaló.

Además, estuvo caminando por la calle Nueva York, la que le llamó mucho la atención. «Es una de las calles más lindas de todo Santiago”, expresó. Tras contar algunos datos sobre la capital, el extranjero destacó que “estamos en una época en la que el centro (de Santiago) se está recuperando, se está tratando de reencantar», indicó.

Por otro lado, el youtuber también hizo algunas comparaciones entre Chile y Argentina. «Los noto bastante parecidos, como en Buenos Aires, que es la ciudad donde yo vivo. Más o menos comer sale unos 10 o 9 dólares un almuerzo. Un poco menos también, depende de dónde vayas», comentó sobre los precios de ambos países.

Sin embargo, hubo un particular detalle, el cual terminó por asombrar al creador de contenido.

La situación de Chile que sorprendió al youtuber argentino

En concreto, el detalle que impresionó al argentino fue la presencia de taxis híbridos.

«Estoy viendo los primeros taxis híbridos», señaló visiblemente impresionado por el tipo de automóvil que se usan como taxis.

Por otro lado, el hombre detrás de «Las Rutas de Juan» destacó el tato que recibió en un país. «Soy súper sincero en estas cosas. Es el mejor trato que he recibido hasta ahora», confesó.

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