“Tiene en la cabeza la almohada pegada”: Edo Caroe lanza ácida broma hacia Mara Sedini

Ayer se vivió otro capítulo del programa de humor ‘El Desestrece’, el cual no pasó desapercibido por los cibernautas.

Uno de ellos, tras el chiste sin pudor del comediante Edo Caroe sobre la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Fue invitado al programa y realizó una breve rutina en la que no desaprovechó ningún segundo para sacar al baile diversos temas que han sido noticia en el internet.

En ese sentido, arremetió sobre el peinado de la vocera, la cual se había llenado de críticas por la apariencia que tenía en un punto de prensa.

El chiste de Edo Caroe

Con su regreso a la pantalla abierta, tras 10 años sin aparecer en la TV, tomó protagonismo y lanzó diversos chistes ligados al humor negro.

Es que la vocera de Gobierno ha causado diversas opiniones sobre su forma de hablar, la cual algunos humoristas han usado para sus sketches, como también sus polémicas respuestas durante puntos de prensa.

En concreto, Edo Caroe dijo: “Es muy triste, pero todos sabían…”

Y siguió:

“A Mara Sedini no se le entiende ni una mierda, se va en unos circunloquios eternos, como que no tiene idea”, dijo.

“Es como si lo único que tuviera en la cabeza fuera la almohada pegada atrás”, lanzó, causando risas del público.

“Es muy triste, pero todos sabían…no es tanto culpa de ella, es culpa de los que la pusieron ahí. Todos saben de dónde viene, ella viene de Sin Filtros, un programa donde hay que gritar e insultar”, continuó diciendo.

Y entregó su opinión sobre el rol de Sedini:

“Para ser vocera de Gobierno hay que tener protocolo, lenguaje, entonces le están pidiendo demasiado. Deberían dejarla hacer lo que ella sabe hacer, que es hablar como en Sin Filtros”.

“Lo único que nos ha quedado claro de Mara Sedini es que es agnóstica, porque lo dijo una vez ‘soy agnóstica, mierda’”, agregó Edo Caroe.

Y cerró con todo:

“Le deben dar permiso para hablar como ella sabe hablar, entonces en el próximo punto de prensa sería: ‘bueno, lo que el Presidente quiere decir hocicones cul*aos, malayas hijos de la zanja es que va a subir la bencina, listo’”, remató el comediante sin más.

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