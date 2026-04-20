Protagonizaron el viral «aguante las cabras» y ahora revelan el origen de la frase: «Nunca pensamos que…»

Esta última semana hemos escuchado por todos lados una curiosa frase que se origina por un momento espontáneo.

Se trata de ‘aguante las cabras’, el dicho que soltó Blue Mary para la grabación de la canción con Flor de Rap ‘Wacha Vo Dale’.

El momento, que terminó siendo grabado y compartido en redes sociales, causó automáticamente tendencia en los cibernautas que no han soltado la icónica frase de Blue Mary.

Por ello, las cabras llegaron a Radio Activa para hablar sobre el origen detrás del momento y adelantaron futuros proyectos.

El contexto de ‘Aguante las cabras’ de Blue Mary y Flor de Rap

“¡Aguante las cabras, aguante el fútbol femenino, somos poderosas, hacemos lo que queremos. Ando con la más poderosa de todas, Flor de Rap, la mamá de tu mamá”, dijo Blue Mary en el video.

La situación causó tendencia en el internet y hoy, las intérpretes llegaron a la 92.5 para explicar la razón tras el estribillo.

“He disfrutado viendo todos los videos, andamos en la calle, bajan los vidrios y nos gritan ‘¡aguante las cabras!’. Fue algo espontáneo”, contó Blue Mary sobre cómo han vivido estos días de tendencia.

Y explicó el motivo de la frase:

“Estábamos grabando en onda de amigas. Al final de la canción tiras frases que se llaman pautas. Encontramos gracioso el video pero no por lo que decía, sino porque la Flor le estaba haciendo el doblaje a mi voz”, reveló.

El origen detrás de ‘Aguante las cabras’ de Blue Mary y Flor de Rap

“Vimos que el video era espontáneo y por eso lo subimos, pero nunca pensamos que se iba a viralizar de esta manera”, agregó.

Por otra parte, comentaron que la canción estuvo lista hace dos años, pero por trabajos pendientes no les daba el tiempo de lanzar Wacha Vo Dale.

Sobre la viralización del momento, Blue Mary confesó su opinión al respecto:

“Es lindo, porque siento que las mujeres tenemos algo muy poderoso entre nosotras, me encanta ver a grupos de mujeres empatizar con esto y alzar el grito”, describió.

Próximos proyectos de Blue Mary y Flor de Rap

Las cantantes revelaron cuáles serán sus próximos adelantos.

Flor de Rap está en proceso de su nuevo álbum ‘Celestial’, el cual será de trap.

Y Blue Mary se está preparando para un proyecto teatral que estará desde el jueves en el Teatro Nescafé. ‘BOÎTE BIJOUX’, tributo a Eliana y Tomás Vidiell se encuentra disponible para compras en el sitio web de Ticketmaster o Teatro Nescafé.

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