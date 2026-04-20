«No tiene la experiencia»: Latife Soto enciende las alarmas con nueva predicción sobre el gobierno del presidente Kast

En la noche de este domingo, la tarotista Latife Soto volvió a dar que hablar con nuevas predicciones relacionadas con el futuro del Gobierno de José Antonio Kast.

Esto ocurrió en una de las clásicas transmisiones en vivo con el rostro de Mega, José Antonio Neme. Instancia, en la que indicó que las cartas adelantaron que se vienen cambios. «Se prendieron ampolletitas», indicó.

Latife Soto lanza nueva predicción sobre el futuro del gobierno

En concreto, la guía espiritual señaló que el gobierno enfrentaría problemas relacionado con la poca experiencia por parte de algunas autoridades.

«Estas cartas hablan de algunas personas que no tienen la experiencia (y que) fueron colocadas», lanzó Latife Soto.

En este sentido, la tarotista expresó: «Cuando tú preparas una campaña presidencial, después tienes que pagar favores políticos. Entonces tú colocas gente que, a lo mejor, no tiene la experiencia».

Además, Latife Soto adelantó que se vendrían cambios próximamente. «Aquí dice… vienen cambios de cargos públicos, cambios de ministros, cambios de personas que no tienen la experiencia. A lo mejor trabajan perfecto, pero en otra área; el servicio público es diferente», señaló.

En este sentido, la guía espiritual aseguró que es importante que las autoridades sepan del entorno social. «Tienen que tener calle para saber lo que la calle necesita: escuchar a la gente y entender las cosas», expresó.

Frente a esto, José Antonio Neme expresó: «Yo creo que algunos la tienen y otros no tienen idea. Es lo que uno logra ver desde afuera. Si están de acuerdo conmigo, bien; si no, bien también».

«Yo creo que parte de los problemas tienen que ver con que hay muchas personas, no todas, por supuesto que no conocen bien cómo funciona la clase media en Chile, no saben dónde está. No sabes cómo piensa el lector», finalizó el reconocido periodista.

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