«Somos tres…»: Querida figura de Canal 13 confirma en vivo que está embarazada y la reacción de José Luis Repenning ya es viral

En la jornada de este lunes se vivió un emotivo y alegre momento en el matinal de Canal 13, «Tu Día». Instancia, en la que José Luis Repenning confirmó en vivo, el embarazo de su compañera Ana María Silva.

Vale señalar que Silva se encontraba reemplazando a Priscilla Vargas en la conducción del espacio. Y mientras se desarrollaba una distendida mañana, empezó a dar a conocer la noticia a través de frases como «aquí los tres vamos a darle inicio a Tu Día».

Ana María Silva confirmó que está embarazada

Frente a esto, visiblemente emocionada, la periodista terminó confirmando la gran noticia. Algo que generó gran sorpresa en sus compañeros de T13 AM, en el que trabaja Ana María Silva.

«Repe está revelando… somos tres», indicó la periodista en el espacio matutino.

En este sentido, el resto de sus compañeros no tardaron en reaccionar y felicitarla.

«¡Qué ternura! Notición de la vida», expresó Francesco Gazzella. En tanto, José Luis Repenning bromeó: «Vamos a tener un sobrinito acá en el programa».

Es importante mencionar que Ana María Silva, quien llegó en 2015 a Chile para desarrollar su carrera acá, recibió diversos mensajes de felicidades por sus compañeros del área de prensa.

Recordemos que desde el mes pasado que existían rumores con respecto a su primer hijo. Sin embargo, recién este lunes decidió comunicar la noticia de manera oficial.

También te podría interesar leer en RadioActiva: «¿Por qué no ponen la parte cuando el hue… lleva media hora llamándome?»: Disley aseguró que la edición de Mundos Opuestos la perjudicó

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google