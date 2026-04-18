«¿Por qué no ponen la parte cuando el hue… lleva media hora llamándome?»: Disley aseguró que la edición de Mundos Opuestos la perjudicó

Disley Ramos abordó recientemente una de las etapas más complejas de su carrera, durante su participación en el reality Mundos Opuestos, asegurando que la edición del programa afectó directamente su imagen.

La influencer fue invitada al podcast «Juzgamos y nos funamos«, de Danilo 21, donde repasó distintas polémicas, como su paso por televisión.

Disley Ramos aseguró que la edición de Mundos Opuestos la perjudicó

Durante la conversación, explicó que evitó ver el programa tras salir del encierro: «Cuando salí vi un poco del reality y después dejé de verlo por salud mental. Me angustiaba, la pasaba mal. Lo pasé muy mal, pero muy mal«.

En esa línea, Disley profundizó en cómo le afectó emocionalmente: «Lo único que quería era sanar y cerrar esa etapa. Entonces, como estaba tan mal, no me hacía bien verlo. No me hacía bien, también, porque yo veía lo que subían y decía ‘¡pero si esta hue.. no pasó así!’, ‘¡yo esa cara no la puse por nadie!’».

También, la influencer entregó un ejemplos de la supuesta manipulación en la edición: «Recuerdo que una compañera se cayó al agua, todos se murieron de la risa y yo soy la única que no se rio y nos quedamos mirando«.

Además, Disley Ramos se refirió a uno de los puntos más comentados en redes sociales: su relación con Luis Jiménez. Según ella, no se mostró la realidad, sino que la edición la perjudicó.

Al respecto, señaló: «Me preguntaba ‘¿por qué no ponen la parte cuando el hue… lleva media hora llamándome y diciendo que ‘venga para acá’?’. Esas cosas me daban rabia».

«La imagen que se mostro de mí es una imagen que mató todo lo que yo soy. Mató todo lo que había construido, mató, un poco, mi esencia. Me veía fome, me mostraban solo con una pareja«, cerró Disley.

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