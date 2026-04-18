18 Abr, 2026. 18:31 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda respondió cuándo llegarán las precipitaciones en la capital
El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para la capital, y reveló cuándo llegarán las lluvias.
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