«Pensé que nunca me iban a ofrecer un reality…»: Participante de Fiebre de Baile reveló llamado que recibió para entrar a Vecinos al Límite

Una de las figuras más recordadas de la primera temporada de Fiebre de Baile, Cata Days, volvió a llamar la atención tras contar que recibió una oferta para sumarse a un nuevo reality.

La bailarina —quien debutó en televisión justamente con ese programa— entregó la información en su paso por Déjalo Pasar, espacio de Once Stream.

Cata Days reveló llamado que recibió para entrar a Vecinos al Límite

Según detalló, Cata Days fue contactada para integrarse a Vecinos Al Límite, la próxima apuesta de Canal 13, un formato que mezcla convivencia, competencias y equipos liderados por famosos junto a participantes desconocidos.

Sobre la propuesta, la bailarina contó: «Me llamaron el miércoles. Yo pensé que nunca me iban a ofrecer un reality. No me habrían llamado antes, pero no me interesa».

Pese a lo llamativo de la oferta, aseguró que su decisión fue inmediata: «Les dije que no, ni siquiera entré a negociar«.

Cata Days también profundizó en los motivos detrás de su negativa, apuntando a lo personal que puede volverse este tipo de formatos: «Hay cosas que para uno es mejor no mostrar (…) para mí, no sería una buena participación un reality«.

En esa línea, cerró señalando: «No me sumaría tanto como yo querría que me sumara«.

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