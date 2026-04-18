«Me tiene podrida…»: Fran García-Huidobro respondió con todo a polémica por supuesto millonario sueldo y su salida de Mega

Este viernes se filtró supuestamente el sueldo que ganaría Fran García-Huidobro en CHV, lo que la habría llevado a salir abruptamente de Mega.

Fue en el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, que Paula Escobar aseguró: «15 millones de pesos. La data que me dieron es que firmó súper bien en Chilevisión por un par de añitos al menos. Así que está súper asegurada. Es una mafia que el exmarido la haya dejado apernada«.

Fran García-Huidobro respondió con todo a la polémica

A través de sus historias de Instagram, Fran García-Huidobro se refirió al tema: «me voy a hacer cargo de este tema porque me tiene podrida», comentó de entrada.

«Resulta que ahora ya no gano lo que ganaba, ahora gano más. Y todo esto basado en el supuesto de que mi exmarido, que yo no conozco, porque yo no tengo ningún exmarido, me deja asegurada en un canal de televisión y me salva. ¿Salvar a quién? A una persona que hasta diciembre del año pasado tenía un contrato indefinido con Mega«, agregó la comunicadora.

Respecto a su llegada a CHV, Fran García-Huidobro señaló: «Que solo estaba con un tema con viajar fuera de Chile. Me llaman de otro canal, por supuesto que yo negocio por más plata, cuando uno puede, es lo que uno hace. Llego a Chilevisión. La persona, mi exmarido, que no es mi exmarido, el que me aseguró, el que me dejó ahí para que me salvara, se fue a Mega. Ese es el escenario real«.

«Él está en Mega y yo en CHV. ¿Qué asegurada es esa? Llevo años en televisión, llevo años haciendo farándula, en primera línea«, cerró la «Dama de Hierro«.

La «Dama de Hierro» defendió su trabajo

En esa misma línea, la panelista defendió su trabajo: «Estoy donde estoy y gano lo que gano, que está lejos de ser lo que ustedes plantean ahí, que dejan arriba de la mesa, para que el resentimiento se acumule aún más, porque me lo he ganado con trabajo, con profesionalismo, con disciplina. Estoy aquí porque me lo gané. No sé por qué les duele tanto. ¿Por qué nadie de ustedes es capaz de reconocerlo?».

«¿Son tantas las ganas de bajarme, pero al mismo tiempo de decirme que soy la mejor? No es necesario, ni lo uno ni lo otro. No vivo de las adulaciones, ni tampoco vivo de las premoniciones espantosas que ustedes tienen sobre mí. Así que les mando un beso y ya, ahí está», complementó Fran García-Huidobro.

Además, dejó claro que esta sería la única vez que hablaría sobre esta polémica: «porque lo vengo escuchando antes de que entrara a Chilevisión. Y ya estamos en abril, o sea, 4 meses escuchando lo mismo, de personas que me conocen, con las que he trabajado también. Ustedes no han logrado producirme esa inseguridad».

«Me lo merezco, me he sacado la cresta trabajando. Ustedes también y por eso también tienen trabajo y yo me alegro muchísimo, no tengo mala onda con ninguno de ustedes, aunque sé perfectamente bien quiénes son los que tienen una particularidad conmigo que ya no es problema mío, no soy psicóloga», cerró Fran García-Huidobro.

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