La echaron al agua: Exponen cuánto es lo que ganaría Fran García-Huidobro en CHV

Fran García Huidobro ha estado de programa en programa desde que Chilevisión haya decidido dar paso atrás a estelares y cambios en la producción.

Por ello, es que ahora la Dama de Hierro dejó su papel como jurada en Fiebre de Baile para darle el máximo protagonismo a Primer Plano, que regresará a su programación de los viernes en horario prime.

En ese sentido, la periodista Paula Escobar lanzó la bomba y reveló cuánto es lo que recibiría de sueldo la Dama de Hierro en Chilevisión.

Esto es lo que ganaría Fran García-Huidobro

Anteriormente, se había dicho que Fran ganaba la suma de 15 millones de pesos, pero la cifra sería un poco más elevada de lo que se estimaba.

Escobar contó que todo sueldo que supere los 20 mill de pesos debía ser visado por los dueños de CHV, por lo que Julio César había negociado por un poco menos.

Es así como apuntaban al “factor Julio César”.

Y panel llegó a la teoría de que Fran recibe un poco más de 19 mill de pesos mensuales, redondeando los 20 mill. Este monto fue tomado como “chanta y mafia” para los del panel.

“Es una mafia que el ex marido la haya dejado apernada”, sentenciaron.

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