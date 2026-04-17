Actor que fue sacado del «closet» rompe el silencio y apunta contra panelista de TV: «Fue mala onda la cosa…»

Recientemente, el actor nacional Koke Santa Ana alzó la voz por unas recientes declaraciones que entregó Javier Fernández en Zona de Estrellas. Instancia, en la que indicó que tuvieron un romance que se extendió por meses.

«Koke es conocido, es abiertamente gay, lo hemos hablado en mi podcast», indicó Fernández en dicha oportunidad.

La respuesta de Koke Santa Ana

A través de un audio mandado a Modo Cahuín, aseguró que nunca tuvieron una relación y entregó su versión al respecto.

De acuerdo al relato de Koke Santa Ana, solamente tuvieron algunos encuentros puntales a fines del 2014, durante celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Posteriormente, interactuaron en algunas oportunidades y estuvieron juntos en un podcast sobre salud mental.

«Jamás hemos tenido una relación (…) fue mala onda la cosa», indicó.

Además, el actor dio a conocer que después de conocer sus declaraciones conversó directamente con Javier Fernández.

«Lo llamé apenas me enteré de que habían salido unas noticias, le dije, ‘Uy, parece que la noticia es que dijeron que éramos pareja’. Y él dice no, yo no he dicho eso’. Y yo le creí, me quedé tranquilo», expresó.

En este sentido, Koke Santa Ana añadió: «Un amigo me dijo ‘no, sí dijo, ve el video’. Y ahí caché que era mentira. Me dijo que al día siguiente iba a decir que no nos conocíamos. Después cambió la versión y dijo que iba a decir que nunca había pasado nada y como que él andaba atrás mío, que yo no lo había pescado y le pregunté ‘para qué inventas cosas’».

Además, señaló que estuvo en su podcast, en el que habló de su trastorno obsesivo compulsivo.

«Está muy rara esta hue… yo pensaba que éramos amigos, pero obviamente, ya después de esta cuestión, caché que no éramos nada amigos. Ahora entiendo por qué siempre me miraba toda mi historia y nunca le ponía un corazoncito, estaba sapiando», finalizó.

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