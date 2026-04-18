17 Abr, 2026. 20:00 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: meteorólogo Eduardo Sáez revela cuándo llegarían las precipitaciones a Santiago
En la tarde de este viernes, el meteorólogo de CHV entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital ¿Cuándo llega la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.
También te podría interesar: Lluvia en la Región Metropolitana: conoce cuándo inician las precipitaciones en Santiago, según Meteored
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.