17 Abr, 2026. 20:00 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: meteorólogo Eduardo Sáez revela cuándo llegarían las precipitaciones a Santiago

En la tarde de este viernes, el meteorólogo de CHV entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital ¿Cuándo llega la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.

Por Iván López

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