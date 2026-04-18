Está de regreso: Querida animadora se une a las pantallas de Canal 13 con icónico programa

La querida animadora de la televisión, Claudia Conserva, confirmó que vuelve a Canal 13. Después de más de 20 años sin aparecer en el estudio, regresa con un emblemático programa.

Según indicó Publimetro, el estreno del nuevo ciclo para Conserva está programado para el próximo cuatro de mayo.

Además, lo hará acompañada de dos grandes compañeras.

¿Con qué programa vuelve Claudia Conserva al 13?

Claudia Conserva regresa a Canal 13 con uno de sus proyectos más exitosos, ‘Milf’ y lo hará junto a Maly Jorquiera y Yasmín Vásquez.

El espacio se emitirá los lunes a las 13:00 horas por el canal de YouTube del 13. Después, los capítulos se transmitirán en la pantalla chica los viernes en la segunda franja del prime.

“Siempre pensamos en volver con ‘Milf’ en digital, pero fue una sorpresa que nos contemplaran para la TV abierta también, y me encanta que así sea, ya que hay muchas viudas de ‘Milf’ que van a preferir verlo en televisión”, declaró Conserva.

“Lo bonito es que como quieran, en todas las plataformas, vamos a poder reencontrarnos con nuestros seguidores y volver a divertirnos juntos”, añadió.

De qué trata ‘Milf’ de Claudia Conserva

Milf (Mujeres Independientes, Libres y Felices) fue un programa de TV emitido por TV+ desde abril de 2017 hasta junio de 2023.

Para Conserva, Milf es el espacio para “hablar con verdad y humor… y las mujeres nos reconocemos”.

“Existe una hermandad con los cambios en cada etapa de la vida y estamos llenas de nuevas historias, nos han sucedido muchas cosas a las tres para compartir con el público”, siguió.

“Son ocho años que nos volvemos a encontrar con la Yaz y la Maly, y hay mucha novedad. El país cambió, el mundo cambió y nosotras también”, cerró.

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