Subsidio al Gas 2026: conoce el único requisito para acceder a este beneficio y la fecha de pago

Las temperaturas en Chile están cada vez bajando, o eso se espera dentro de las próximas semanas. Y en el país, el gas es la mayor ayuda para la calefacción, sobre todo a sectores vulnerables que no cuentan con otros métodos.

Por ello, vuelve el Subsidio de Gas Licuado para apoyarte con un nuevo método de entrega.

Conoce cómo adquirirlo y la fecha de pago para el bono.

¿Cuándo se pagará el Bono Gas?

El subsidio de gas comenzará a pagarse en el mes de junio, coincidiendo con la temporada de invierno en el país.

Esta vez, el beneficio no se dará a través de un cupón o vales, sino que por transferencia.

La entrega será directa a los hogares del 80% más vulnerable, según indique tu cartola del Registro Social de Hogares. No es necesario postular.

Puedes ver el porcentaje, en el que estás en www.ventanillaunicasocial.gob.cl/.

Escoger ese mes para la entrega del subsidio no es algo casual, sino que busca actuar como un alivio directo al bolsillo de las familias, quienes en esas fechas están acaparando el frío.

Por ello, la medida cambia y ahora con el método de transferencia será más rápido, evitando retrasos.

En esta ocasión, el dinero será depositado directamente en la cuenta del beneficiario, quien podrá usarlo a través de su tarjeta de Banco Estado.

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