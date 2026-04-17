«He tenido experiencias con chicos. Soy demasiado caliente, esa es mi debilidad»: Integrante de Vecinos al Límite se confiesa

Un sincero momento se vivió dentro del reality ‘Vecinos al Límite’, en la que los participantes tuvieron una íntima conversación sobre sus gustos.

En ese sentido, se abrieron hacia sus emociones y confesaron que, a pesar de declararse heterosexuales, están dispuestos a todo.

Fue así como los competidores Max Dech y Joe Lurenço conviven una conexión cada vez más evidente, confesándose entre sí.

Qué dijo Joe Lurenço

Ellos mismos han aclarado que son heterosexuales, pero están abiertos a todo lo que pueda pasar dentro del ambiente que genera un reality show.

Asimismo, Joe Lurenço mencionó que es una persona “muy intensa a la hora de amar”.

“A mí me gustan las chicas, pero he tenido experiencias con chicos. Soy demasiado caliente, esa es mi debilidad, no tengo control propio”, dijo.

“Me molesta que la persona no entienda que yo puedo amar a una, a dos, a tres, a cuatro, a cinco. Tengo amor para regalar”, reveló el brasileño, aludiendo a su orientación sexual.

A pesar de que su objetivo es ganar el reality, no se cierra a nuevas experiencias:

“Aquí soy estratégico, así que estoy pensando más en el premio que en otras cosas, pero estoy abierto también, y si me pasa algo, yo lo voy a disfrutar totalmente”, cerró.

La respuesta de Max Dech

Lo mismo sucede con Max Dech, quien también aclaró que no tiene miedo “a probar”.

“En verdad, yo sé que soy hetero. Pero igual antes he tenido experiencias heterocuriosas, para probar. Soy alguien súper experimental, si tengo la oportunidad de hacer algo nuevo, lo voy a hacer, en todos los sentidos”, explicó.

Y apuntó sobre sus gustos con las mujeres:

“Yo vivo en Las Condes y las minas de allá son insoportables, te miran para abajo. A mí me gusta la gente que no se cree la raja, que sean simples. Me gustan más las morenas, bien latinas, o alternativas, tatuadas, con piercings, así como tipo nuñoína”, cerró.

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