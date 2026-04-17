«Una renuncia extraña»: Filtran nueva salida que remece a el reality de Canal 13, «Vecinos al Límite»

Recientemente, el periodista Michael Roldán dio a conocer que otro famoso habría tomado la decisión de renunciar al nuevo reality de Canal 13, «Vecinos al Límite» en tiempo real.

Vale señalar que poco antes el mismo comunicador había informado que Carla Ballero también habría dejado el espacio.

Michael Roldán revela nueva renuncia en «Vecinos al Límite»

El periodista dio a conocer que se trata de una «renuncia extraña».

En concreto, Michael Roldán, indicó que después de una competencia de eliminación que se desarrolló anoche, un participante de la casa de Kanela tenía que abandonar el espacio tras perder. Sin embargo, el cantante quiso cederle el puesto y el habría dejado el encierro.

«Por eso hablo de una renuncia extraña, porque no renunció pero cedió su puesto. Desde anoche Kanela ya no es parte de ‘Vecinos al límite’», lanzó el panelista de «Sígueme».

Por otro lado, de acuerdo a las palabras del periodista, su hijo hijo Bastián Muñoz, también conocido como Bimza, habría optado por permanecer en el reality de Canal 13.

«Él se quedó porque está en cuento amoroso con la Cata Gaete, su rol genera importancia a la espera de que entre Camilo Huerta», aseguró Roldán.

Además, de acuerdo al comunicador esta noticia no generó gran sorpresa en la producción del espacio. Esto debido a que Kanela y su retoño ya se habían mostrado disconformes con algunas cosas del reality.

«Ayer en Sígueme les conté de la molestia de Kanela y su hijo porque sentían que los estaban haciendo trabajar mucho y se enteraron de que Camilo Huerta ingresaba», expresó Michael Roldán.

Esto no es todo. Resulta que el panelista de «Sígueme» también mencionó que anteriormente ambos ya habían renunciado. «Incluso hubo un intento de fuga un domingo», agregó.

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