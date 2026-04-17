“Se cierra mi ciclo”: Querida animadora confirma su salida de popular programa de Mega

Siguen las despedidas de reconocidos personajes dentro del canal de Mega. Esta vez, una querida figura anunció que deja el programa que animaba.

Fue en sus redes sociales, que Laura Prieto dio a conocer que deja «La Hora de jugar», agradeciendo el apoyo de los televidentes, acompañado de un carrusel de fotos con quienes fueron parte de su equipo.

Sus seguidores lamentaron la noticia y llenaron de comentarios deseándole lo mejor en sus próximos proyectos.

Laura Prieto confirma que deja «La Hora de Jugar»

Laura Prieto, quien conducía el programa nocturno de Mega ‘La Hora de Jugar’, acompañada de Juan Andrés Salfate, confirmó en la madrugada de este viernes su adiós al estelar.

Estuvo en el programa de concursos desde enero de este año.

“Hoy se me cierra mi ciclo en @lahoradejugarcl, muchas gracias por el cariño y el crecimiento profesional. Gracias al tremendo equipo que trabajó conmigo, por la amistad, las risas y el apañe”, escribió en la dedicatoria en Instagram.

Asimismo, agradeció a quienes la vieron todas las noches durante el programa:

“Y sobre todo muchas gracias a toda mi tribu nocturna por el cariño en todo este tiempo. Ojalá volvamos a cruzarnos. Los quiero mucho”, dijo.

“Esos buenos momentos que pasamos sin saber”, sentenció.

En las imágenes, se ve a Laura Prieto en diferentes dinámicas durante el estelar, con algunas donde aparece con sus compañeros de trabajo.

Este fue el post que subió Prieto:

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