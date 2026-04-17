«Te amamos»: Popular figura televisiva confirma que está embarazada con tierna fotografía

Recientemente, se dio a conocer una noticia que generó gran impacto en el mundo del espectáculo nacional.

Resulta que a través de redes sociales, una popular figura televisiva reveló que está embarazada.

Estamos hablando de Carolina Mestrovic, quien compartió una tierna publicación en su cuenta de Instagram, junto a su pareja Jonathan Quintana para entregar la noticia.

Carolina Mestrovic revela que está embarazada

La exchica Yingo compartió una fotografía en la que se mira a los ojos con su pareja, mientras sostiene un cuadro que dice «Baby coming soon». Además, escribió: «No podemos esperar a que llegue septiembre para conocerte. Te amamos».

Vale señalar que esta publicación de Carolina Mestrovic y Jonathan Quintana no pasó desapercibida y se llenó de reacciones. De hecho, hasta ahora suma más de 36 mil likes y sobre 400 comentarios.

En este sentido, la actriz Simone Marval les escribió: «AHHH LOS AMOO». En tanto, César Antonio Campos indicó: «Pero qué alegría más grande mis queridos @caromestrovic y @johnfreudman!!!!! Todo nuestro cariño por estas hermosa noticia!!!!!».

Además, recibieron múltiples mensajes de felicidades por parte de sus seguidores.

«Felicidades!!!! Que bonito»; «Ayyyyy qué bellezaaaa FELICIDADES»; «La noticia más hermosa!! Los felicito,que Dios los bendiga inmensamente»; «Awww que lindos! Felicidades»; «Qué bella luce esta niña, muy hermosa, que tenga un lindo embarazo.», fueron algunos de los comentarios que llegaron a Carolina Mestrovic y Jonathan Quintana tras entregar la noticia.

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