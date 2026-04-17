«Te amamos»: Popular figura televisiva confirma que está embarazada con tierna fotografía
La querida figura del espectáculo confirmó la noticia en sus redes sociales, donde se llenó de comentarios de felicidades.
Recientemente, se dio a conocer una noticia que generó gran impacto en el mundo del espectáculo nacional.
Resulta que a través de redes sociales, una popular figura televisiva reveló que está embarazada.
Estamos hablando de Carolina Mestrovic, quien compartió una tierna publicación en su cuenta de Instagram, junto a su pareja Jonathan Quintana para entregar la noticia.
Carolina Mestrovic revela que está embarazada
La exchica Yingo compartió una fotografía en la que se mira a los ojos con su pareja, mientras sostiene un cuadro que dice «Baby coming soon». Además, escribió: «No podemos esperar a que llegue septiembre para conocerte. Te amamos».
Vale señalar que esta publicación de Carolina Mestrovic y Jonathan Quintana no pasó desapercibida y se llenó de reacciones. De hecho, hasta ahora suma más de 36 mil likes y sobre 400 comentarios.
En este sentido, la actriz Simone Marval les escribió: «AHHH LOS AMOO». En tanto, César Antonio Campos indicó: «Pero qué alegría más grande mis queridos @caromestrovic y @johnfreudman!!!!! Todo nuestro cariño por estas hermosa noticia!!!!!».
Además, recibieron múltiples mensajes de felicidades por parte de sus seguidores.
«Felicidades!!!! Que bonito»; «Ayyyyy qué bellezaaaa FELICIDADES»; «La noticia más hermosa!! Los felicito,que Dios los bendiga inmensamente»; «Awww que lindos! Felicidades»; «Qué bella luce esta niña, muy hermosa, que tenga un lindo embarazo.», fueron algunos de los comentarios que llegaron a Carolina Mestrovic y Jonathan Quintana tras entregar la noticia.
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