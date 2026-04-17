«Quedo como tul…»: Conductora se sale del libreto con inesperado comentario en pleno matinal en vivo y el momento ya es viral

Recientemente, se vivió una inesperada y cómica situación en pleno programa televisión, lo que generó múltiples risas y que incluso se viralizó en redes sociales.

Esto ocurrió en el matinal de Antofagasta TV, el que es conducido por Daniza Segovia, Cristián Castro y Eduardo Díaz.

En esta instancia, estaban teniendo una sana conversación sobre desayunos. Oportunidad en la que un curioso comentario cambió el ritmo del espacio.

Inesperado comentario en el matinal de Antofagasta TV

En el programa, los comunicadores estaban hablando con respecto a una encuesta sobre distintas combinaciones para desayunar en la mañana. Instancia, en la que Daniza Segovia se aventuró en revelar su gusto personal. Sin embargo, esto no terminó como esperaba.

«Yo con el cafecito, huevito, pan con paltita, quedo como tula… como tuna, perdón», lanzó.

Este comentario no pasó desapercibido. De hecho, se escuchó que uno de sus compañeros dijo: «¿Cómo?». En tanto, otro empezó salir al paso e indicó: «Como tuna, como tuna». Sin embargo, no fue posible evitar las risas dentro del estudio.

Si bien, los conductores intentaron retomar el tema de conversación, no hubo caso. El ambiente ya había cambiado por completo después de este chascarro.

Los mismos animadores no podían contener la risa y empezaron a bromear al respecto. Cristián Castro indicó que modo de broma: «Solo diré algo: yo con ella no voy a desayunar nunca. Es muy peligroso tomar desayuno con Dani».

En tanto, Eduardo Díaz, lanzó: «Desayuno de campeones».

El momento no se quedó ahí y se viralizó en redes sociales, donde múltiples usuarios reaccionaron y se lo tomaron con humor.

«El de jeans tiene calle. Tiró tres tallas buenas en menos de un minuto»; «Si se equivoca salga jugando de la situación bien la animadora. Me reí muchísimo»; «Desayuno de campeones….»; comentaron algunos usuarios en el post que compartió @patobancoestafo en X (antes Twitter).

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