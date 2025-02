El particular comentario de Daniela Aránguiz a Cristina Tocco que sacó risas en el estudio de Only Fama

La noche de este viernes, Cristina Tocco fue una de las invitadas a Only Fama, el programa de farándula que repasa lo mejor del espectáculo nacional.

Cabe recordar que la actriz anunció recientemente su incorporación a «Arsmate», una plataforma enfocada en la venta de contenido para adultos.

En este contexto, sorprendió a sus compañeros del panel con una confesión que nadie veía venir.

Todo ocurrió cuando Daniela Aránguiz le preguntó: «Yo quiero saber, ¿qué tipo de colágeno que tú consumes? Porque yo necesito del mismo».

Sin dudarlo, la actriz trasandina dejó a todos boquiabiertos con su respuesta: «Es al revés, yo vivo sin hombres, no sabes lo bien que te mantienes. Es maravilloso”.

Además, añadió: «La verdad es que sexo no tengo hace mucho tiempo, te juro, de verdad, de verdad. Y no porque no tenga ganas, sino porque no encuentro a nadie que me guste mucho».

El comentario de Daniela Aránguiz

Tras la inesperada confesión de Cristina Tocco, Daniela Aránguiz no tardó en reaccionar y lanzó un comentario que desató carcajadas en el equipo.

«Pero es que yo te veo y eres como un sexo caminando, perdón que te lo diga. Como que hasta a mí me pasan cosas«, expresó, según consignó La Cuarta.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron risas en el set. «Yo te lo juro que yo la miro y me pasan hasta cosas», agregó, destacando lo sensual y atractiva que le parecía la actriz.

También puedes leer en Radio Activa: Las predicciones de Vanessa Daroch a los humoristas de Viña 2025: «No sé si era el año para que se presentara…»