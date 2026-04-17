Lluvia en la Región Metropolitana: conoce cuándo inician las precipitaciones en Santiago, según Meteored

Estamos en pleno periodo otoño y hace varios días que se vienen anunciado la probabilidad de que se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana durante este fin de semana.

En este sentido, el sitio especializado en meteorología, Meteored, informó en su pronóstico del tiempo en Santiago, cuándo llegarían las precipitaciones a la capital

Lluvia en la Región Metropolitana: Meteored revela cuándo iniciarían las precipitaciones en Santiago

A pesar de las dudas, Meteored dio a conocer que no se esperan precipitaciones durante lo que queda de este viernes 14 de abril.

Sin embargo, el portal ya nombrado informó que se desarrollaría lluvia en la Región Metropolitana durante el domingo 19 y el lunes 20 de abril.

De acuerdo a Meteored, en el transcurso de este domingo iniciarían a eso de las 17:00 horas en Santiago y se extenderían por el resto de la jornada. En total caerían 6.9 mm de agua.

Las precipitaciones se extenderían durante la madrugada del lunes de la próxima jornada. En esta jornada caerían 1.3 mm de agua.

Las temperaturas que se esperan para este fin de semana en Santiago

De acuerdo a lo informado por Meteored, para hoy viernes 17 de abril, se espera que la temperatura más alta en Santiago sea de 23 grados.

Por otro lado, en el transcurso de mañana sábado, la máxima llegaría a 23 grados y la mínima a 13 grados.

En tanto, durante el domingo 19 de abril, jornada en la que se desarrollaría lluvia en la Región Metropolitana, la temperatura más alta alcanzaría los 22 grados y la más baja 12.

Mientras que para el lunes 20 de abril, se espera una máxima de 21 grados y una mínima de 11.

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