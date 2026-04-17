16 Abr, 2026. 21:00 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda sorprende a todos tras revelar el pronóstico del tiempo en Santiago
En la mañana de este viernes 16 de abril, el especialista de Mega entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días. Revisa cuándo podría volver la lluvia en Santiago.
También te podría interesar: Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda sorprendió en Mega tras revelar cuándo se podrían desarrollar precipitaciones en Santiago
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.