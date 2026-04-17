16 Abr, 2026. 21:00 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda sorprende a todos tras revelar el pronóstico del tiempo en Santiago

En la mañana de este viernes 16 de abril, el especialista de Mega entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días. Revisa cuándo podría volver la lluvia en Santiago.

Por Iván López

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