16 Abr, 2026. 20:00 hrs

Fey regresa a Chile: conoce la fecha del concierto, recinto y cómo comprar entradas

La destacada artista mexicana vuelve a Chile con un show íntimo en el que hará un repaso por sus grandes éxitos.

Por Iván López
Fey (1)
Getty Images

La popular cantante mexicana Fey, referente del pop latino, volverá a Chile tras varios años sin presentarse en el país, e un esperado reencuentro más que esperado por sus fanáticos.

La artista que cuenta con más 20 millones de discos vendidos a nivel mundial, más de 35 certificaciones entre Oro, Platino y Diamante llegará a suelo nacional en el marco de su gira mundial titulada FEY HITS TOUR 30 Aniversario. 

De este modo, Fey también se presentará en escenarios de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y España.

En este sentido, la cantante mexicana hará un repaso de sus grandes éxitos como «Azúcar Amargo», «Media Naranja», «Ni Tú ni Nadie», «Me enamoro de ti» y «Subidón». De este modo, se espera una propuesta cargada de nostalgía y enfocada en hacer cantar y bailar a los presentes.

Vale señalar que tras la cancelación del show anunciado previamente, finalmente se confirmó su regreso a Chile. Ya se aseguró la realización del evento en un recinto definido con una propuesta que apunta a mejorar la experiencia de los asistentes.

Fey regresa a Chile: recinto, fecha y cómo comprar entradas

El show de Fey en Chile se llevará a cabo el 24 de abril de 2026 a las 21:00 horas en Club Amanda, ubicado en la comuna de Vitacura.

Vale señalar que el evento es exclusivo para mayores de 18 años. Además, el formato será cercano e íntimo, con capacidad limitada. De este modo, se permitirá una conexión más directa entre la artista y el público.

Las entradas para este concierto están disponibles desde este miércoles 15 de abril a través del sistema Puntoticket.

El recinto cuenta con estacionamientos disponibles y seguros en en el Shopping Los Cobres de Vitacura. Los accesos están por el interior del centro comercial y en la calle Embajador Doussinague. Estos tienen un calor de $3.500 por toda la estadía.

Fey

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