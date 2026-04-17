Fey regresa a Chile: conoce la fecha del concierto, recinto y cómo comprar entradas

La popular cantante mexicana Fey, referente del pop latino, volverá a Chile tras varios años sin presentarse en el país, e un esperado reencuentro más que esperado por sus fanáticos.

La artista que cuenta con más 20 millones de discos vendidos a nivel mundial, más de 35 certificaciones entre Oro, Platino y Diamante llegará a suelo nacional en el marco de su gira mundial titulada FEY HITS TOUR 30 Aniversario.

De este modo, Fey también se presentará en escenarios de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y España.

En este sentido, la cantante mexicana hará un repaso de sus grandes éxitos como «Azúcar Amargo», «Media Naranja», «Ni Tú ni Nadie», «Me enamoro de ti» y «Subidón». De este modo, se espera una propuesta cargada de nostalgía y enfocada en hacer cantar y bailar a los presentes.

Vale señalar que tras la cancelación del show anunciado previamente, finalmente se confirmó su regreso a Chile. Ya se aseguró la realización del evento en un recinto definido con una propuesta que apunta a mejorar la experiencia de los asistentes.

Fey regresa a Chile: recinto, fecha y cómo comprar entradas

El show de Fey en Chile se llevará a cabo el 24 de abril de 2026 a las 21:00 horas en Club Amanda, ubicado en la comuna de Vitacura.

Vale señalar que el evento es exclusivo para mayores de 18 años. Además, el formato será cercano e íntimo, con capacidad limitada. De este modo, se permitirá una conexión más directa entre la artista y el público.

Las entradas para este concierto están disponibles desde este miércoles 15 de abril a través del sistema Puntoticket.

El recinto cuenta con estacionamientos disponibles y seguros en en el Shopping Los Cobres de Vitacura. Los accesos están por el interior del centro comercial y en la calle Embajador Doussinague. Estos tienen un calor de $3.500 por toda la estadía.

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