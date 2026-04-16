“A los nuevos jefes no les gusta”: filtran que popular programa de Chilevisión llegaría a su fin

Sigue el terremoto en Chilevisión. Después de la renuncia de Julio César Rodríguez, los múltiples despidos y el adiós de Podemos Hablar, llegaría el fin de otro estelar de CHV.

Paula Escobar, periodista de espectáculos, reveló que hay otro programa que se acabaría en las próximas semanas.

En ese sentido, arremetió contra los nuevos jefes del canal, quienes estarían “desarmando poco a poco a pedazos”, refiriéndose al estudio.

¿Qué programa llega a su fin?

Durante la emisión del programa Zona de Estrellas, la periodista lanzó la bomba.

Se trata del fin del programa de espectáculo y farándula ‘Plan Perfecto’.

“Hay un programa que se acaba. Y la pregunta es para qué compran Chilevisión si lo iban a desarmar poco a poco a pedazos”, dijo al respecto.

“Estamos hablando de Plan Perfecto, que llega a su fin. Y lo lamento, porque tengo muchos conocidos. Ya sacaron a todo el equipo. A los nuevos jefes no les gusta la farándula”, agregó.

Es así como los panelistas del estelar farandulero, Cony Capelli, Eli de Caso y Renata Bravo quedarían sin programa.

“No es algo que nos alegre. Va a quedar Mega como monopolio”, añadió la comunicadora.

“¿Qué va a pasar con Fran García-Huidobro con este contrato de dos años?”, se preguntó Paula Escobar, alertando que para CHV, Fran es un sueldo caro y ahora que termina Plan Perfecto tendrán que ver en qué espacio la ubican.

Además, anunció que “Primer Plano también está en la mira”.

El final de Plan Perfecto sería antes del Mundial de Fútbol, que parte el 11 de junio y se verá en Chilevisión.

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