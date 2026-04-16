«Tuvo la culpa el» y «parece que me tiene bloqueado»: Cebolla alza la voz tras su comentado quiebre con Bodoque

Recientemente, una importante figura del humor nacional estuvo presente en «Pa’ K Me Invitan» de RadioActiva. Estamos hablando ni más ni menos que Cebolla, quien conversó sobre con Rosario Bravo y Víctor Aranda sobre su separación con Bodoque, su nuevo show «Vida Loca» y más.

El comediante, cuyo nombre real es Adrián Correa, habló de su nueva presentación de stand up comedy, el que marca un hito en su carrera. El debut es hoy jueves, en Palermo Teatro Bar,

Cebolla hablará de su quiebre con Bodoque en su nuevo show

En este sentido, Cebolla dio a conocer que en su rutina contará la verdad de su quiebre con Bodoque.

«Hablamos de la separación y por qué tuvo la culpa el Bodoque», lanzó en modo de broma. Además, indicó que su show está centrado en vivencias.

Incluso, también confesó que invitó a Bodoque a su show. «Lo invité pero parece que me tiene bloqueado», indicó como talla, para posteriormente mencionar que no podrá asistir debido a que tiene programa (El Club de la Comedia).

Además, en esta oportunidad también dio a conocer que es padre de una hija de 15 años. En este sentido, recordó cuando le presentó a su primer pololo.

«Fue extraño (…) Cuando mi hija me dice te voy a presentar a mi pololo, yo pensé ‘este hue… es más grande que yo'», indicó Cebolla.

Luego, dio a conocer que cuando lo conoció este le dijo: «Hola, señor Cebolla».

Si bien, señaló que el muchacho era buena onda, aseguró que le llamó la atención que era muy ordenadito. «Eso como que no me gustaba», indicó. Además, confesó que encuentra sospechosa a la gente que se peina muy ordenada o que no tiene tatuajes.

Las entradas para el show de Bodoque se encuentran disponibles a través de la página web www.lacomedia.cl.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google