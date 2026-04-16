¡Aprovecha los beneficios!: conoce los bonos para escolares y universitarios a los que podrás optar
Cada bono está ligado dependiendo del tipo de institución al que estudies y porcentajes del Registro Social de Hogares.
El alza del combustible trajo consigo una infinidad de beneficios que al parecer siempre estuvieron allí, pero no se hablaban del todo.
Y ahora, no solo están los bonos de apoyo monetario para las familias, sino que también para aquellos estudiantes que cumplan ciertos requisitos.
Algunos no requieren postulación, y el único deber principal a cumplir es sacar buenas notas o tener un alto porcentaje de asistencia.
Por ello, conoce las principales becas, créditos y otros apoyos para estudiantes de la educación superior y básica.
Bonos para estudiantes de educación básica y media
El registro de cada inscripción puedes encontrarla en el sitio web de Ventanilla Única y Social.
Bono Asistencia Escolar
Es un beneficio mensual de $10.000 a $11.000 que aplica a estudiantes de 6 a 18 años (primero básico a cuarto medio) con al menos 85% de asistencia escolar.
Está disponible para familias en el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y se paga por hasta 24 meses mientras se cumplan los requisitos.
Bono Logro Escolar
Dirigido a alumnos de quinto básico a cuarto medio (menores de 24 años) en el 30% de mejor rendimiento de su curso y que pertenezcan a familias vulnerables.
Otorga $85.057 (primer 15%) o $51.036 (segundo 15%), pagado en dos tramos anuales como parte del Ingreso Ético Familiar.
Bono Cuarto Medio
Específico para estudiantes de cuarto año medio que egresan con buen rendimiento, con montos variables (alrededor de $75.000 o $45.000 según tramo).
Se entrega automáticamente a personas vulnerables para apoyar la transición post-educación media.
Beca Presidente de la República
Dirigido a estudiantes de vulnerabilidad socioeconómica que tengan un rendimiento académico sobresaliente. El beneficio entrega hasta 6,2 UTM ($431.588 a febrero de 2026), que se pagan en 10 cuotas al año.
Para educación media, los requisitos van desde ser promovido con un promedio mínimo de 6.0, estar matriculado en un establecimiento educacional reconocido por el Estado y pertenecer al tramo del Registro Social de Hogares hasta el 40%.
Junaeb informó que durante 2026 se abrirá la convocatoria de postulación para estudiantes que buscan recibirla por primera vez. Para renovantes, el proceso cerró el 4 de febrero.
Bonos para educación superior
Para estudiantes universitarios o instituciones de educación superior, los principales beneficios son:
Becas de Arancel
- Beca Bicentenario: Hasta $850.000 anuales para vulnerables en primer año y renovación.
- Beca Excelencia Académica: Para puntajes altos en PAES, primer año.
- Beca de Mantención (BMES): $207.950 en 10 cuotas, no postulable para antiguos con gratuidad o becas previas.
Becas Especiales
- Beca Juan Gómez Millas: Arancel para vulnerables.
- Beca Articulación: Hasta $750.000 para técnicos que articulan a profesional.
- Beca Discapacidad: Cubre parte del arancel según decil.
Créditos y Otros
Fondo Solidario (beca más crédito) y Crédito Garantía Estatal para no prioritarios. Postula FUAS en Beneficios Estudiantiles; revisa resultados en Ayuda Mineduc.
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.