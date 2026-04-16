“La Nueva Focker”: lanzan el primer tráiler con Ariana Grande como la manipuladora emocional

Ayer se lanzó el primer tráiler de la película ‘Focker In Law’ (La Nueva Focker), la cuarta entrega de la saga ‘La familia de mi novia’, durante CinemaCon 2026, evento anual de la industria cinematográfica en Las Vegas.

El anuncio fue presentado por Ben Stiller y Robert De Niro, quienes hablaron sobre el regreso de una de las comedias más exitosas en los 2000.

Con un elenco protagonizado por Owen Wilson, Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo y más, se suma al reparto la gran artista y compositora del pop, Ariana Grande.

Su última aparición en el cine fue a través de la segunda parte de la película ‘Wicked’, la adaptación a la obra de teatro que ganó el premio a ‘Película del año 2026’.

Y con una larga trayectoria en programas de televisión, series y películas, la cantante sorprendió a los fans con su personaje que llega a la familia para alterarlo todo.

De qué trata ‘La nueva Focker’

La saga comenzó en los 2000 con Meet the Parents (La familia de mi novia), en la que Greg Focker (Ben Stiller), un enfermero, quiere ganarse la aprobación del estricto padre de su novia Pam (Teri Polo), protagonizado por Robert De Niro.

Esta nueva adaptación retoma la trama donde Greg Focker se convierte en el padre desconfiado. Seguimos a Henry, hijo de Greg, que presenta a su prometida Olivia Jones (Ariana Grande), una ex negociadora del FBI y triatleta experta en las manipulaciones emocionales.

John Hamburg, el director y escritor que también estuvo en los guiones de las tres películas anteriores, incorporó a nuevos personajes como Ariana Grande y Beanie Feldstein.

La incorporación de Ariana Grande en ‘La nueva Focker’

“Es probablemente la compañera de escena más divertida con la que he tenido la suerte de trabajar”, dijo Robert De Niro sobre Ariana Grande.

Por otra parte, Stiller mencionó en una entrevista que había notado las habilidades de la cantante para la comedia gracias a sus sketches en Saturday Night Live:

“Creo que lo que ella aportó a la película es una sensibilidad totalmente nueva que, además, encajaba perfectamente con el tono del filme”, comentó a Entertainment Weekly.

La nueva Focker llegará a los cines en noviembre de 2026.

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