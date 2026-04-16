No caben dudas que el vínculo entre Luis Santibáñez y Eduardo Bonvallet quedó grabada como una de las relaciones más particulares del fútbol chileno.

En este sentido, en el podcast «Bonvallet: Genio y Sombra», desarrollado por Ojos Negros y distribuido por Podium Podcast Chile, se revive una antigua conversación del ex entrenador de la Selección Chilena con Canal 13. Oportunidad en que se refirió a su relación más personal con el «Gurú».

De este modo, Luis Santibáñez, quien lideró a Chile en el Mundial de España 1982, explicó que apostó por Bonvallet por un tema que no respondía únicamente a lo futbolístico, sino que a un afecto que iba mucho más allá.

«Creo que en algún momento tuve por Eduardo Bonvallet más preocupación que por mis propios hijos», indicó, evidenciando la cercanía que tenían.

Las palabra de Luis Santibáñez sobre Eduardo Bonvallet

De este modo, Luis Santibáñez defendió su decisión de mantener a Eduardo Bonvallet en el esquema, a pesar de la gran resistencia que había por parte de la prensa e hinchada durante dicho periodo.

«La nominación de Bonvallet a la selección fue muy cuestionada. La gente no le entraba a Bonvallet», recordó el exentrenador en dicho periodo.

En este sentido, destacó la visión técnica del «Gurú», lo que lo diferenciaba del resto. «Yo veía en él un mediocampista distinto al que imperaba en Chile. Era una mixtura entre un hombre que quitaba y un hombre que creaba. Fue un mediocampista muy, muy valioso», indicó.

Estas declaraciones ayudan a entender los motivos de por qué Eduardo Bonvallet era el «regalón» de Santibáñez durante sus pasos por O’Higgins, Universidad Católica y la Selección Chilena. El entrenador le tenía tanta confianza que podía tolerar actitudes poco comunes, convencido que más allá de su personalidad, era un jugador capaz de entender muy bien su idea de juego.

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